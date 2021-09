In vista del ritorno in aula in sicurezza, lunedì prossimo, per i prossimi tre giorni a L’Aquila tamponi gratuiti per gli studenti

Su iniziativa dell’amministrazione comunale del capoluogo abruzzese, tre giorni di screening a L’Aquila con tamponi di ultima generazione gratuiti per gli studenti che lunedì torneranno dietro i banchi di scuola al fine di un loro rientro in aula in sicurezza. Dietro input del sindaco, Pierluigi Biondi, si è riunita, infatti, l’Unità di crisi per un incontro a cui hanno partecipato anche rappresentanti di Asl, Protezione civile regionale e comunale, Afm, Croce Rossa, Ufficio scolastico provinciale, l’assessore comunale Maria Luisa Ianni oltre ai dirigenti e ai tecnici dell’ente.

Nel corso della suindicata riunione è stato deliberato che tutti gli studenti nella fascia tra i 6 e i 18 anni – quelli di età superiore dovranno sottoscrivere un’autocertificazione che ne attesti la frequenza scolastica – potranno richiedere, su base volontaria e previa prenotazione, un test antigenico gratuito che sarà effettuato nell’ex asilo comunale di via Ficara e nelle farmacie comunali di Coppito, oggi e domani, e di Pettino domani e domenica mattina. La prenotazione non è necessaria, invece, per richiedere un tampone, sempre gratuito, nella struttura di via Ficara dove verrà effettuato dal personale della Croce Rossa Italiana dell’Aquila da oggi a domenica alle 12.

Continua, inoltre, l’attività del punto vaccinale allestito dalla Asl, in sinergia con il Comune, in Piazza Duomo, dove non è richiesta la prenotazione, che si aggiunge alle inoculazioni che vengono effettuate presso gli hub di Bazzano e San Vittorino.