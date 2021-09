Joe Biden attacca i no-vax e annuncia: “La nostra pazienza sta finendo”

Il presidente Usa prevede nuovi obblighi e controlli per i lavoratori americani e attacca i no-vax: “Che cosa state aspettando?”

Joe Biden attacca pesantemente i no-vax e fa presente che la “pazienza si sta assottigliando“. Il Presidente degli Stati Uniti annuncia nuove misure contro il Covid e impone restrizioni sul vaccino. Infatti si prevede l’obbligo vaccinale negli Usa per i dipendenti federali e alle aziende con più di 100 dipendenti verranno richiesti sia la vaccinazione che test periodici. Le misure coinvolgeranno quasi 100 milioni di americani, due terzi della popolazione lavorativa attiva degli Stati Uniti.

“Abbiamo strumenti per contrastare il Covid – ha dichiarato Biden – ma 80 milioni di americani continuano a non vaccinarsi, e questo è frustrante, può provocare molto danno. Noi siamo stati pazienti, ma la pazienza si sta assottigliando. Per favore, vaccinatevi. Noi non possiamo lasciare che queste persone ostacolino la larga maggioranza di americani che ha fatto la propria parte per far tornare le nostre vite alla normalità“.

Negli Usa attualmente ci sono circa 175 milioni di persone vaccinate su una popolazione di 331 milioni. Il 75% degli adulti americani ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 64% ha completato il ciclo vaccinale. Come facilmente intuibile, secondo i sondaggi i no-vax sono soprattuto tra gli elettori repubblicani e i sostenitori di Donald Trump. Parliamo di 40,5 milioni di persone.

“Il mio messaggio ai non vaccinati – ha insistito il presidente – è che cosa state aspettando? Cosa altro avete bisogno di vedere? Ci sono persone non vaccinate ricoverate in ospedale, che stanno morendo e ora dicono ‘avessi potuto vaccinarmi’. E’ una tragedia. Non lasciate che diventi la vostra“.

Poi l’attacco agli avversari politici interni. Secondo Biden l’opposizione “lavora attivamente per minare la battaglia contro il Covid“. Ha definito “inaccettabile” l’ordine, lanciato da alcuni governatori conservatori, a non indossare le mascherine a scuola. “Anche se l’America è in condizioni molto migliori rispetto a sette mesi fa quando sono entrato in carica, devo dirvi un secondo fatto: siamo in un momento difficile e potrebbe durare per un po’” ha concluso Biden.