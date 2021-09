Vaccini, gli Usa autorizzano l’obbligo per i federali

Usa, il presidente Joe Biden firmerà oggi un ordine esecutivo che impone a tutti i dipendenti federali di vaccinarsi

La situazione legata alla pandemia negli Usa prosegue con una ripresa dei contagi. Intanto il presidente Joe Biden firmerà oggi un ordine esecutivo che prevede per tutti i dipendenti federali l’obbligo di di vaccinarsi contro il covid-19. L’ordine riguarda circa 2,1 milioni dipendenti federali senza contare il cospicuo numero di contractor che lavorano per il governo. Secondo il Washington Post, il presidente americano si augura di creare un modello che possa essere ripreso da autorità locali e imprese, in modo da favorire ulteriormente la vaccinazione.

Usa, obbligo vaccinale per i federali

Non si tratta tuttavia del primo provvedimento verso la direzione dell’obbligo vaccinale da parte degli Usa. Ad agosto, infatti, è stato autorizzato l’obbligo vaccinale contro il covid-19 per tutto il personale militare.

Intanto, per quanto riguarda la pandemia, stando a quanto pubblicato da Il Giorno, la media giornaliera di contagi Covid in Usa nell’ultima settimana è oltre quattro volte più alta di quella del Labor Day dello scorso anno: 132.270 contro 39.355, secondo i dati della Johns Hopkins University.

I decessi giornalieri, sempre secondo Il Giorno, per coronavirus sono aumentati del 131% nell’ultimo mese. I ricoveri ospedalieri sono tornati ai massimi livelli, con 89.916 pazienti ospedalizzati al 2 settembre, cifra che non si vedeva dal 30 gennaio quando 89.657 persone dovevano essere assistite nei nosocomi. In alcuni stati, come Georgia, Kentucky e Hawaii, non ci sono più disponibilità nelle unità di terapia intensiva.