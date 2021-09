Bimba di 8 anni si sente male: dagli esami rintracciata un’alta quantità di cocaina nel sangue

È stata ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo aver accusato strani malesseri. Dagli esami effettuati è emersa un’alta quantità di cocaina nel sangue della bimba.

La piccola due giorni fa ha accusato strani malesseri, fino a perdere conoscenza. Una volta trasportata in ospedale è stata sottoposta a una serie di esami, tra i quali quelli tossicologici che hanno rivelato un’alta quantità di cocaina nel sangue.

La bimba al momento si trova fuori pericolo, sul caso sta indagando la Polizia. Il padre della piccola è stato arrestato qualche mese fa proprio per spaccio di sostanze stupefacenti e si trovava in casa agli arresti domiciliari. La madre invece era stata segnalata come consumatrice di sostanze stupefacenti.