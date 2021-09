Botte, offese e rimproveri ai bambini dell’asilo: sospesa maestra

A denunciare il fatto alle Forze dell’Ordine sono state alcune mamme dei bambini vittime di maltrattamenti fisici e psicologici.

Da Monza ad Avellino. Ancora un altro caso di bambini maltrattati da maestre dell’asilo. Rimproveri offensivi, ma anche botte ai bambini che frequentavano l’asilo hanno portato la Procura a sospendere una maestra della scuola del Vallo di Lauro.

A far scattare le indagini, le denunce presentate da alcune mamme dei bambini. Gli agenti, grazie ad intercettazioni audio e video, hanno potuto vedere come la maestra assumesse un comportamento vessatorio nei confronti dei suoi alunni. Si andava dal maltrattamento fisico a quello psicologico. Con il provvedimento preso dalla Procura, l’insegnate in questione non potrà più esercitare la professione in qualsiasi scuola di ordine e grado.