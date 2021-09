Caccia ai serpenti in ospedale: la scoperta dei dipendenti in sala parto

La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi all’interno dell’Ospedale della Donna e del Bambino. I rettili sono stati catturati e allontanati.

Serpenti in sala parto. Questa è la strana scoperta che hanno fatto i dipendenti dell‘Ospedale di Borgo Trento nei giorni scorsi. Sono tre le bisce d’acqua che si aggiravano all’interno dell’azienda ospedaliera. La prima è stata ritrovata all’interno del Polo Confortini vicino alle sale operatorie. Il secondo rettile, invece, sarebbe arrivato sino al Padiglione 30, in una sala parto dell’Ospedale della Donna e del Bambino. Le donne presenti si trovavano in sala travaglio per cui non si sono rese conto della presenza dei rettili, ma le grida dei dipendenti hanno portato uno dei dipendenti a uccidere la biscia con una scopa.

La terza biscia è stata, infine, ritrovata nel reparto di Procreazione medicale assistita. L’Ospedale della Donna e del Bambino ha confermato la presenza dei due rettili e ha specificato che questi non sono entrati in contatto con i pazienti. Le bisce hanno potuto raggiungere i diversi reparti approfittando delle porte lasciate aperte dal personale medico. Dopo aver fatto le dovute verifiche, i rettili sono stati prontamente catturati e allontanati dalla struttura.