Rapita dal padre a 5 anni, madre e figlia si riabbracciano dopo 14 anni

Era stata rapita dal padre quando aveva solo cinque anni, madre e figlia si sono riabbracciate dopo 14 anni grazie a un messaggio su Facebook.

Al confine tra gli Stati Uniti e il Messico lunedì scorso una ragazza della Florida, Jacqueline Hernandez, presumibilmente rapita da suo padre, si è riunita con sua madre, Angelica Vences-Salgado, dopo ben 14 anni anni senza vedersi.

Viene rapita dal padre, dopo 14 anni ritrova finalmente la madre

Jacqueline Hernandez è scomparsa il 22 dicembre 2007 e, come riferito dalla polizia, sarebbe stato il padre Pablo Hernandez a rapirla. La ragazza, ora 19enne, ha contattato sua madre su Facebook, dicendole di essere in Messico e riuscendo a concordare un incontro in Texas. Gli investigatori hanno intercettato la coppia e hanno verificato l’identità della signora Hernandez: la reunion è stata fatta sotto la vigilanza delle forze dell’ordine statali e federali.

All’epoca era stato emesso un mandato di reato, poiché le autorità sospettavano che la coppia potesse recarsi in Messico: l’attuale posizione del signor Hernandez rimane ancora ignota. Il 2 settembre 2021, la signora Vences-Salgado ha contattato la polizia di Clermont, zona dove risiedeva Jacqueline, dicendo di essere stata contattata online da una donna che affermava di essere sua figlia.

La polizia della Florida e del Texas, così come gli investigatori del Department of Homeland Security, hanno attivato un piano per “intercettare” la giovane durante il suo incontro con la signora Vences-Salgado per verificare la sua identità. I documenti hanno dimostrato che Jacqueline era realmente la figlia della signora Vences-Salgado. Madre e figlia sono riuscite a ritrovarsi dopo ben 14 anni.