Milano, Sala verso la vittoria delle elezioni comunali: ad un passo dal 50,01%

Beppe Sala, alle prossime elezioni comunali, presumibilmente verrà confermato nella carica di sindaco di Milano. I sondaggi non lasciano grandi dubbi, tanto che l’attuale primo cittadino potrebbe vincere addirittura al primo turno, ottenendo la soglia del 50,01% dei voti. Il lavoro da lui svolto nel corso della pandemia ha soddisfatto i milanesi: ben due su tre (il 64%) lo promuovono a pieni voti. Ciò, inoltre, non avviene soltanto tra gli elettori del centrosinistra.

Le previsioni sorridono a Beppe Sala. L’attuale primo cittadino di Milano, in base ai dati riportati dal Corriere della Sera sulla base di un sondaggio Ipsos illustrato da Nando Pagnoncelli, sembra essere vicinissimo alla riconferma. Le elezioni amministrative si svolgeranno il prossimo 3 e 4 ottobre ed a distanza di poche settimane gli elettori hanno le idee piuttosto chiare. Due milanesi su tre (il 64%) ammettono infatti di essere pienamente soddisfatti dell’operato del sindaco in questo mandato, anche per quanto fatto nel corso della pandemia di Covid-19. Un consenso che, d’altra parte, si rivela trasversale. Non sono soltanto i cittadini del centrosinistra a promuoverlo a pieni voti, bensì anche quelli che patteggiano per altre forze politiche come il Movimento 5 Stelle. Soltanto il 34%, invece, è critico nei suoi confronti.

LEGGI ANCHE -> Turrin, killer di Alessandra Zorzin e le ombre su un vecchio incidente con la pistola d’ordinanza

Non è da escludere, dunque, che alle imminenti elezioni amministrative il candidato uscente Beppe Sala possa vincere a primo turno. Secondo il sondaggio reso noto dal quotidiano, infatti, l’attuale sindaco di Milano sarebbe al 49.50% delle intenzioni di voto, per cui soltanto ad un passo dalla soglia del 50,01%. Luca Bernardo, il candidato del centrodestra, invece, è stimato al al 34,9% e Layla Pavone del Movimento 5 Stelle, soltanto al 6,4%. Anche in caso di ballottaggio, ad ogni modo, in base alle previsioni, l’esponente del centrosinistra si affermerebbe con almeno il 60% delle preferenze.