Prezzo dei carburanti, ancora aggiustamenti al rialzo

Continuano a tendere il rialzo i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale. Si registra una leggera crescita dei prezzi per via delle operazioni dei giorni scorsi eseguite dalle compagnie, che oggi lasciano stabili i prezzi raccomandati. Per ciò che concerne le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo, ieri c’è stato un lieve abbassamento.

Nel nostro Paese, come riporta Quotidiano Energia, il prezzo medio della benzina a livello nazionale è: in modalità self, 1,671 con le diverse etichette che vanno da 1,659 a 1,681 euro/litro. Il diesel invece, in modalità self è pari a 1,517 euro/litro, con i vari marchi che vanno tra 1,501 e 1,541 euro/litro.

Per quanto riguarda il servito, per la benzina il prezzo medio aumenta a 1,811 euro/litro (con prezzi medi tra 1,745 e 1,884 euro/litro) mentre la media del diesel è a 1,664 euro/litro con prezzi medi praticati che vanno da 1,593 a 1,746 euro/litro. Il Gpl invece si aggira da 0,708 a 0,725.