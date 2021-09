Shock nel centro storico: uomo senza vita ritrovato in strada

Macabro ritrovamento in quel di Roma: nelle prime ore di questa mattina, il corpo di un uomo è stato rivenuto senza vita in strada, nel rione Trevi. La salma è stata affidata alle autorità, e sono ancora in corso gli accertamenti per risalire alla sua identità.

Shock nel centro storico di Roma. Nelle prime ore di questa mattina, il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in strada, in via del Pozzetto 159, all’altezza di piazza San Silvestro. Il drammatico ritrovamento è avvenuto verso le ore 7:30, e sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti del I gruppo Trevi della Polizia Locale. Per procedere con le operazioni di identificazione della salma, così come con tutti gli accertamenti del caso, sono intervenuti anche gli uomini del Nucleo Assistenza Emarginati (NAE).

Trovato morto un senza fissa dimora di 81 anni

A seguito dell’accaduto, sono ancora in corso tutti gli eventuali accertamenti, che oltre al riconoscimento della vittima permetteranno anche di capire le esatte dinamiche e cause del decesso. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, tuttavia, il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato verso le ore 7:30 nel cuore del centro storico di Roma, riverso esanime in strada lungo via del Pozzetto. Intervenuti tempestivamente sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un senza fissa dimora, di origine italiana, di 81 anni. L’uomo pare abbia passato la notte in strada, dormendo in una postazione di fortuna vicino la Chiesa dei Santi Claudio e Andrea dei Borgognoni. Per quanto riguarda le cause del decesso, al momento l’ipotesi più accreditata è quella di cause naturali.

Affinché che possa essere chiarita l’identità dell’uomo, e possano essere completati tutti gli accertamenti del caso, la salma è stata ora affidata al personale NAE (Nucleo Assistenza Emarginati), struttura appartenente al Comando Vigili Urbani che si occupa degli interventi a sostegno di persone segnalate per particolari situazioni di disagio – minori abbandonati, isolamento di persone anziani, immigrati senza alloggio, vittime di microdelinquenza e altro ancora. Sul luogo del triste ritrovamento sono intervenuti anche gli agenti del I gruppo Trevi della Polizia Locale.