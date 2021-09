Donna di 86 anni muore sola in casa: la trovano i vicini dopo 10 giorni

Nessuno si è chiesto che fine avesse fatto l’anziana che da giorni non si era più vista in giro. Poi il ritrovamento da parte di una vicina

Trovata morta in casa una donna di 86 anni in zona Centocelle a Roma. Nessuno si era chiesto che fine avesse fatto l’anziana che da giorni non si faceva vedere in giro.

Leggi anche:—>Donne incinte in terapia intensiva per Covid, rischiano aborto: l’allarme dei medici

Non si era più recata al panificio della zona e neanche al supermercato per fare la spesa. Poi una vicina, sentendo un forte odore sul pianerottolo, si è allarmata e ha chiamato i vigili del fuoco.

Leggi anche:—>Caso Saman, una lettera anonima:«Corpo fatto a pezzi e buttato nel fiume»

La donna, morta per cause naturali, era sola, non aveva parenti. È morta all’incirca dieci giorni fa. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno sfondato la porta del suo appartamento sito in via delle Chenzie, e l’hanno ritrovata a terra, senza vita. Nel palazzo si è diffusa subito la notizia, e qualcuno ha versato anche qualche lacrima.