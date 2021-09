Donne incinte in terapia intensiva per Covid, rischiano aborto: l’allarme dei medici

Tre donne incinte sono in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa del Covid-19. La loro giovane età fa presumere che potrebbero riprendersi al più presto, ma il rischio di incorrere in un aborto spontaneo è notevole. A lanciare l’allarme sono stati i medici dell’Usl, i quali hanno invitato coloro che sono in gravidanza ad aderire alla campagna di vaccinazione in modo da proteggere loro stesse ed i nascituri.

Ore di apprensione tra le mura dell’Ospedale Ca’ Foscari di Treviso per lo stato di salute di tre donne incinte, che si trovano in terapia intensiva a causa del Covid-19. Tutte hanno meno di trent’anni e sono di origini nordafricane. Nei giorni scorsi, in momenti diversi, si erano presentate al pronto soccorso con febbre alta e difficoltà nella respirazione. Il contagio probabilmente avvenuto in ambito familiare. Adesso si ritrovano a lottare tra la vita e la morte. Due sono molto gravi, intubate, mentre una è in pneumologia, in condizioni meno preoccupanti ma ugualmente serie. La loro giovane età fa presumere che ce la faranno, ma i medici temono per le sorti dei nascituri. Il rischio di incorrere in un aborto spontaneo infatti è rilevante. Da qui l’appello a coloro che sono in dolce attesa affinché aderiscano alla campagna di vaccinazione contro il virus, in modo da non correre rischi in caso di infezione.

Il Covid-19 e il rischio aborto: timore per le tre donne incinte in terapia intensiva

Le conseguenze del Covid-19 aumentano in rischio di aborto nelle donne incinte, soprattutto in coloro che hanno avuto una sintomatologia grave come quelle che attualmente si trovano in terapia intensiva. Le tre nordafricane sono tra la ventesima e la ventottesima settimana. L’allarme arriva dai medici dell’Ospedale Ca’ Foscari di Treviso, che hanno voluto rendere nota la vicenda proprio per sensibilizzare la popolazione. “Ribadiamo l’appello a vaccinarsi. Il vaccino è sicuro per le donne incinte, mentre il Covid è infido. Il contagio mette pericolosamente a rischio il nascituro”. Lo ha detto il direttore generale dell’Usl 2 Francesco Benazzi. A breve, inoltre, verranno organizzati incontri con i medici di famiglia e con i ginecologi dei consultori per fornire ulteriori informazioni sul tema.

Le incertezze iniziali in merito alla possibilità di somministrare il vaccino contro il Covid-19 alle donne incinte avevano destato qualche preoccupazione, ma ormai non sembrerebbero esserci più dubbi in merito alla sicurezza. In alcune città d’Italia, in questi giorni, sono stati organizzati anche degli open day dedicati esclusivamente a coloro che sono in dolce attesa o in allattamento. Le dirette interessate hanno potuto informarsi con gli esperti ed eventualmente ricevere la propria dose. L’obbligo del Green Pass nei mezzi di trasporto a lunga percorrenza e soprattutto nei luoghi di lavoro, inoltre, sta rappresentando un importante spinta verso la vaccinazione.