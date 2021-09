Mal di testa: come eliminarlo in modo efficace e veloce

Il mal di testa o cefalea è uno dei disturbi molto diffusi nella popolazione mondiale. Pare che ne soffrano 26 milioni di persone. Ci sono però diversi tipi di mal di testa, anche se la maggior parte delle persone soffre della forma primaria. Questo può avere conseguenze fisiche, psicologiche ed economiche. Vediamo insieme quali possono essere i rimedi a portata di mano.

Il mal di testa è un dolore localizzato che parte dalla testa fino alla parte superiore del collo. Ci sono diverse cause scatenanti, come lo stress, l’alcol, affaticamento fisico o mentale, mancanza di sonno e ansia o anche abuso di caffeina.

LEGGI ANCHE: Pelle grassa: tutti i rimedi giusti per eliminarla

Cefalea: come guarire

Per poter guarire bisognerebbe individuare con precisione le cause che scatenano il problema in modo da eliminarle. Recuperare la serenità nella vita quotidiana è infatti un obiettivo da perseguire. Sicuramente l’attività fisica e un’alimentazione equilibrata possono aiutare, ma ci sono anche altri suggerimenti molto validi. Vediamoli insieme.

Tutti i rimedi per scacciare il mal di testa

Valeriana: è un rilassante che può usare anche in caso di mal di testa, serve a diminuire gli stati tensivi che innescano il dolore. Vanne bene anche tisane alla camomilla, al tiglio, alla passiflora, ai fiori d’arancio, alla melissa, alla maggiorana

Olio di menta piperita: questo, già dopo soli 15 minuti aiuterebbe a ridurre il mal di testa. Se poi avvertite dolore mettete l’olio sulle zone interessate.

Alimenti contenenti magnesio: lo si trova nella frutta fresca, nei cereali integrali, nei legumi (per esempio fagioli e piselli), aneto, cacao e fichi.

Mangiare pesce: contiene infatti l’Omega 3 che svolge una funzione antinfiammatoria, se ne trova molto nei pesci grassi come salmone, merluzzo, sgombro e i pesci azzurri in generale.

chiudere la narice destra: e respirate profondamente per qualche istante solo con la narice sinistra. (Inspirate ed espirate solo cn la narice sinistra).

Impacchi: con acqua fresca da applicare sulla zona che fa male. Oppure usate limone o patate, tagliate uno di questi due e applicate delle fettine sulle tempie, sulla fronte o sugli occhi. Tenetele lì per mezz’ora e l’effetto sarà garantito.

LEGGI ANCHE: Capelli lisci: suggerimenti per una piega perfetta con e senza piastra

Regolarizzare il sonno: dormire poco o troppo può causare il mal di testa