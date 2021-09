Mariano Amici, il medico no-vax sospeso: «Atto illegittimo, farò ricorso»

Il medico, conosciuto per le sue posizioni no-vax, è stato sospeso perché non vaccinato nonostante i continui solleciti da parte della ASL.

Mariano Amici, il medico di Medicina Generale di Ardea, in provincia di Roma, è stato sospeso, senza stipendio dalla ASL Roma 6. È questa la decisione presa dall’Assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato, a seguito della decisione presa da Amici di non vaccinarsi, nonostante i ripetuti solleciti dell’ASL di appartenenza.

La risposta del medico

«Sono sorpreso dall’iniziativa dell’Assessore D’Amato, a mio parere un atto illegittimo e provvederò a fare ricorso» afferma Mariano Amici. Il Dottor Amici è conosciuto per non aver mai nascosto le sue posizioni no-vax, anche durante le numerose partecipazioni a diversi programmi televisive. Lo stesso è promotore delle terapie domiciliari. «Io sono in regola con la normativa» aggiunge Mariano Amici.

Alessio D’Amato spiega così la decisione di sospendere il medico della ASL: «Chi lavora per il Servizio Sanitario e ha lo stipendio pagato dai contribuenti deve rispettare le regole. Ora attendiamo gli esiti dell’istruttoria aperta presso l’Ospedale dei Medici di Roma che ha il compito di giudicare deontologicamente la posizione del Dottor Massimo Amici». Il medico, infatti, non vaccinandosi è venuto meno al rispetto dell’articolo 4 del DL 44/2021. «Leggo che il Dottor Amici ha depositato il simbolo di “Amici per l’Italia”. Ora avrà sicuramente più tempo da dedicare a questa sua nuova avventura» conclude D’Amato.