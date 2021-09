Sparatoria in un liceo, studenti in fuga dall’edificio: almeno due i feriti

Sparatoria in un liceo della cittadina di Newport, in Virginia. La polizia ha fatto un comunicato in cui è stato precisato che gli studenti della Heritage High School hanno lasciato l’edificio ed ora si trovano nei campi sportivi dove aspettano i genitori.

Un’altra scuola della zona, la Achievable Dream Academy, è stata messa in stato di allarme, ma è stata smentita la notizia di altre sparatorie.

Almeno due feriti

Due persone sono state trasferite in ospedale con ferite d’arma da fuoco dalla Heritage High School. I due non sarebbero in pericolo di vita, riportano i media locali aggiungendo che la polizia non ha dato altre informazioni su chi abbia sparato e sulla possibilità che vi siano ancora sospetti in azione.

Intanto una portavoce della dipartimento di polizia di Newport ha dichiarato che è “falsa” la notizia che si era diffusa di altre sparatorie in corso in altre scuole della città.