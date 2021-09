Covid, gli Stati Uniti riaprono ai viaggiatori vaccinati – MeteoWeek

A partire dagli inizi di novembre gli Stati Uniti riapriranno ai viaggiatori internazionali completamente vaccinati. La conferma arrivata direttamente dalla Casa Bianca.

I viaggiatori dovranno dimostrare di avere la vaccinazione completa prima dell’imbarco e dovranno inoltre fornire un test Covid-19 negativo entro tre giorni dal volo. Il divieto di ingresso al Paese era stato imposto 18 mesi fa dall’amministrazione Trump, come misura preventiva per scongiurare l’aumento dei contagi.

Niente quarantena per chi è completamente vaccinato

“Ai passeggeri completamente vaccinati non sarà richiesto di rispettare una quarantena“, ha inoltre precisato il coordinatore per la pandemia della Casa Bianca Jeff Zients Zeints. “Verrà richiesto anche alle compagnie aeree di raccogliere informazioni di contatto dai viaggiatori internazionali per facilitare la tracciabilità”.