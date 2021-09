Gabby Petito è morta, ritrovato il cadavere. Si sospetta il fidanzato

Trovata la ragazza 22enne scomparsa da settimane, il fidanzato si rifiuta di rispondere alla polizia. Era diventata famosa grazie ai social

E’ stato ritrovato in una foresta il corpo di Gabby Petito, l’influencer americana scomparsa durante un viaggio nel West degli USA con il fidanzato nelle scorse settimane. La ragazza 22enne è stata ritrovata priva di vita in Wyoming. Le forze dell’ordine la cercavano dalla fine di agosto, quando i suoi genitori non hanno più ricevuto notizie su di lei e temendo il peggio hanno allertato la polizia.

Da alcuni giorni è scomparso anche il fidanzato 23enne Brian Laundrie, anche lui influencer di successo, sospettato dell’omicidio di Gabby. Il 1 settembre si è rifiutato di fornire informazioni alla polizia su Gabby e attualmente risulta irreperibile. “Brian non è scomparso – dice l’avvocato della famiglia Petito – si sta nascondendo. Si è rifiutato di dire perché si siano separati o dove abbia visto per l’ultima volta Gabby. Sono domande cruciali cui solo lui può rispondere“.

La scomparsa della ragazza ha scosso gli Stati Uniti e la notizia è diventata di interesse nazionale. Il papà di Gabby, Joseph Petito, ha twittato una foto della figlia con delle ali d’angelo e la didascalia: “Ha toccato il mondo“. Ora si attende l’autopsia da parte dell’FBI per conoscere le cause del decesso.

Gabrielle “Gabby” Petito era diventata famosa grazie al social Tik Tok dove contava oltre 77 milioni di visualizzazioni, ma aveva quasi 800mila follower su Instagram e tre milioni di visualizzazioni su YouTube. Insieme al fidanzato condivideva la passione per i viaggi, tema principale dei suoi post.