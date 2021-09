I canadesi rieleggono il partito liberale di Justin Trudeau

I canadesi hanno dato al Partito Liberale del primo ministro Justin Trudeau una vittoria nelle elezioni parlamentari di lunedì. La sua scommessa per vincere una maggioranza di seggi lo ha ripagato?

Dal primo giorno della campagna, il paese ha affrontato un’elezione importante ma non necessaria. Importante perché le questioni in gioco sono monumentali: politica climatica, gestione e recupero delle pandemie, assistenza all’infanzia, sanità, alloggi, crisi delle overdose, riconciliazione indigene; non necessaria perché il governo avrebbe potuto continuare a governare.

Dopo 35 giorni di corsa, gli elettori hanno parlato. E hanno decisamente preso una scelta di continuità rispetto al governo precedente. Dopo le elezioni federali più costose della storia del Canada, la mappa elettorale è in gran parte invariata. Il partito liberale del primo ministro Justin Trudeau formerà il prossimo governo del Canada dopo una sfida elettorale contro la rivale conservatrice Erin O’Toole. Trudeau, tuttavia, non ha raggiunto il suo obiettivo di vincere i 170 seggi necessari per formare un governo di maggioranza. Alle 2 a.m. ET, Elections Canada ha mostrato che i liberali hanno vinto 157 seggi rispetto ai 122 seggi dei conservatori. I seggi rimanenti nel prossimo Parlamento saranno detenuti dal partito di sinistra New Democratic Party e dal partito separatista del Quebec Bloc Quebecois.

Elezioni canadesi: pochi cambiamenti e tante polemiche

“Ci state rimandando al lavoro con un chiaro mandato per portare il Canada attraverso questa pandemia e verso giorni più luminosi. Amici miei, questo è esattamente ciò che siamo pronti a fare”. Queste le parole di Trudeau ai suoi sostenitori all’inizio di martedì. “Quello che abbiamo visto stasera è che milioni di canadesi hanno scelto un piano progressivo. Alcuni hanno parlato di divisione, ma non è quello che vedo. Non è quello che ho visto in queste ultime settimane in tutto il paese”.

Durante la campagna, O’Toole aveva attaccato Trudeau in un modo non comune nella politica canadese. “Ogni canadese ha incontrato un Justin Trudeau nella sua vita – privilegiato, autorizzato e sempre alla ricerca del numero uno. Stava guardando fuori per il numero uno quando ha chiamato questa elezione costosa e inutile nel mezzo di una pandemia. Questa non è leadership, è interesse personale. Ed è Justin Trudeau in tutto e per tutto”.

Si prospetta, quindi, un altro governo di minoranza, in cui i liberali di Trudeau avranno ancora bisogno del sostegno dei partiti di opposizione per governare. La vittoria “incompleta” di Trudeau, solleva dunque domande sul futuro del leader del paese dal 2015 ad oggi. L’apatia verso Trudeau in patria contrasta con la sua popolarità sulla scena internazionale, dove è ancora presentato come un leader affascinante. In parte sembra abbia ereditato il mantello dall’ex presidente USA Barack Obama come uno dei principali politici progressisti del mondo. Obama ha appoggiato Trudeau la settimana scorsa, come ha fatto nelle elezioni del 2019. Anche l’ex candidata del Partito Democratico Hillary Clinton ha twittato in sostegno a Trudeau. Non c’è stato, invece, un appoggio di Trump a O’Toole.