Luca Bernardo pubblica una foto con il proprietario del locale “Lecco Milano”. Lo scatto però è rubato, il gestore si offende e il candidato del centrodestra cancella la foto.

Un nuovo passo falso nella campagna elettorale di Luca Bernardo, primario del Fatebenefratelli e candidato della coalizione di centrodestra nella corsa a Palazzo Marino. La scorsa settimana Bernardo aveva minacciato i partiti che lo sostengono di ritirarsi se non fossero arrivati i fondi per la sua campagna. Prima ancora c’erano state la questione della pistola in ospedale e la dichiarazione su “fascisti e antifascisti”. La nuova polemica infiamma i social: sul suo profilo Instagram compare una foto che lo ritrae insieme a un giovane a che lo abbraccia e si appoggia alla sua spalla.

“Ieri sera in via Lecco, con alcuni amici imprenditori della zona, alcuni residenti e i ragazzi che – assunti dai locali – fanno sicurezza. Ho ascoltato le problematiche del quartiere e anche le proposte per bilanciare gli interessi tra residenti e imprenditori” recita il post.

Il ragazzo si chiama Paolo Sassi, proprietario di un locale della zona, molto gettonato nella comunità gay “Lecco Milano”. Sassi è anche proprietario del ristorante Memà, in via Pietro Crespi. Ed è qui che cominciano i problemi per il candidato sindaco perché Sassi ribatte che quella foto non è stata scattata in via Lecco e, soprattutto, è quasi “rubata”.

Sul suo profilo Instagram, Sassi pubblica una foto di sé con il deputato del PD e attivista LGBT Alessandro Zan, dice di essere infastidito dal posto di Bernardo e di avere chiesto di rimuoverlo. “Ieri sera – scrive sul suo account Sassi – sui canali social del candidato sindaco di centrodestra è stata condivisa una foto con me, scattata settimane fa al Memà durante una serata con degli amici, che ho scoperto poi essere in comune con questa persona, a me completamente sconosciuta, quando ci ha raggiunti. Non credo sia necessario, ma faccio presente a tutti che io non ho nulla con cui spartire con nessuna forza politica di centrodestra, notoriamente avversa alla mia comunità, anche nella nostra città“.

Sassi aggiunge: “Rispetto alle difficoltà che stiamo vivendo nel quartiere, in particolare rispetto ai locali, stiamo già trovando una soluzione condivisa con il Sindaco @beppesala“. Ora la foto è stata eliminata dai profili social di Luca Bernardo.