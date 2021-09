Previsioni Meteo OGGI mercoledì 22 settembre | ALLERTA GIALLA

Nella giornata di oggi mercoledì le previsioni meteo del 22 settembre. Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro schiarimenti sparsi sul territorio. Al sud nubi con possibilità di rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì mercoledì 22 settembre.

🔔🟡 #AllertaGIALLA mercoledì #22settembre su settori di Sicilia e Calabria.

Consulta il bollettino per conoscere le zone e i livelli d'allerta meteo-idro 👉 https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/BB1Uxk9PPO — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) September 21, 2021

Nord:

Nubi basse in pianura padana, in diradamento dal tardo mattino; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Molte nubi sulla Sardegna, con rovesci o temporali , da sparsi a diffusi, specie al centro-sud, in attenuazione serale; locali addensamenti compatti su Lazio meridionale ed aree interne dell’ Abruzzo, con locali deboli piogge o rovesci; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Estesa nuvolosità medio-alta su Sicilia e Calabria, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.

Temperature:

Minime in diminuzione su aree costiere ioniche , regioni centrorientali del nord e toscana, in aumento sulla Sardegna, stazionarie altrove; massime in diminuzione al sud, aree appenniniche centrali, pianura padana e Sardegna centrorientali, in aumento su aree alpine, prealpine e appennino settentrionale, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Da deboli a moderati nordorientali al centro-sud; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar ligure, mare e canale di Sardegna, adriatico centromeridionale e ionio orientale; da poco mossi a mossi i restanti mari.