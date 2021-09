Il gruppo Louis Vuitton assume: opportunità lavorative per 25 mila giovani

Il Gruppo assumerà 25mila giovani under30 entro la fine del 2022. Ecco quali sono le opportunità e come candidarsi.

Il 2022 sarà un anno di investimenti per il Gruppo Louis Vuitton che, entro la fine dell’anno, assumerà 25mila giovani under30 in tutto il mondo. Ad annunciarlo è il Gruppo stesso. Le assunzioni rientrano nel progetto denominato «Craft the future» riguardante in particolare la Francia, ma è esteso a tutto il mondo.

Come candidarsi

Due le iniziative ai quali tutt* gli under30 possono partecipare per cercare di entrare a far parte del Gruppo. La prima è insidelvmh.com: si tratta di una piattaforma di formazione. Viene usata principalmente per far conoscere meglio il settore di appartenenza. La seconda, invece, è «Métiers d’Excellence»: un programma pensato proprio per trasmettere i saperi del passato proprio per evitare che quanto appreso non vada perso. La piattaforma – che permette anche di prendere una certificazione – ospita circa 50 ore di contenuti che sono stati realizzati da esperti. Gli utenti registrati, ad oggi, sono più di 16mila. Il programma, invece, è presente in Italia e in altri cinque Paesi e dal 2014, sono circa l’80% gli apprendisti assunti da uno dei brand di LVMH.

Tra i grandi marchi ricordiamo non solo Louis Vuitton, ma anche Fendi, Bulgari, Givenchy, Céline, Tiffany e tanti altri. Questa decisione è stata così commentata da Chantal Gaemperle, la Direttrice delle Risorse Umane e delle Sinergie del Gruppo: «Il Covid-19 ha colpito in particolare le giovani generazioni. L’impatto sulle loro possibilità di occupazione è stato molto forte». «LMVH vuole accompagnarli e supportarli in modo concreto per costruire le loro carriere» conclude la Direttrice delle Risorse Umane del Gruppo.