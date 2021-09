Kering smette di usare pellicce di animali dalle collezioni autunno 2022

Kering ha deciso che a partire dall’autunno 2022 non userà più le pellicce di animali in nessuna maison del suo gruppo

Kering non userà più pellicce di animali, come ha annunciato il ceo del gruppo François Henri Pinault, a partire dalle collezioni dell’autunno 2022. Come spiega il presidente della società, «Da molti anni Kering ha cercato di assumere un ruolo guida nel percorso di sostenibilità promuovendo una visione del lusso inseparabile dai più alti valori e standard ambientali e sociali. Anche per quanto riguarda il benessere degli animali, il nostro Gruppo ha sempre dimostrato la volontà di migliorare le pratiche sia all’interno della propria filiera che dell’intero settore del lusso in generale. Oggi è il momento di fare un ulteriore passo in avanti, eliminando l’utilizzo delle pellicce in tutte le nostre collezioni. Il mondo è cambiato, insieme ai nostri clienti, e il settore del lusso deve adattarsi in modo naturale».

Nel tempo tutti i marchi dell’azienda, a cominciare da Gucci e poi a seguire Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni, Saint Laurent, hanno preso questa decisione.

La società ha inoltre definito alcuni standard da rispettare per il benessere degli animali che saranno sempre attuati, il che include l’uso di altri materiali.