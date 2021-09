Maltratta la madre anche se ha il divieto di non avvicinarla: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 28enne per maltrattamenti nei confronti della madre. Ecco che cosa è successo

I carabinieri di Modugno (Bari) hanno arrestato F.E., 28 anni, con precedenti penali, a causa di maltrattamenti nei confronti della madre e rapina. Il giovane era già finito in carcere a giugno, poi tornato libero aveva un divieto di avvicinamento che non ha rispettato. Lo scorso 2 settembre, infatti, ha infranto il divieto ed è andata a casa della madre e dopo averla minacciata di morte, le ha chiesto dei soldi.

La donna ha rifiutato di consegnarle il denaro e lui l’ha aggredita togliendo di forza 20 euro, poi è scappato. A quel punto la donna ha telefonato ai carabinieri.

Quando i militari sono arrivati a casa della donna, però, il 28enne era già scappato. La donna lo ha nuovamente denunciato poiché il giovane in questi mesi si è mostrato in tutta la sua pericolosità. Il rischio è infatti che possa ricommettere i reati.

Il gip si è detto d’accordo con la tesi degli inquirenti e ha emesso un’ordinanza di custodia in carcere per l’uomo, trovato in poco tempo dai carabinieri, nonostante fosse senza fissa dimora. Ora è in carcere.