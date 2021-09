Mariella trovata morta nel camerino di Decathlon: forse un malore

La donna, 50 anni, era entrata in camerino per provare degli abiti e non ne era più uscita. Poi, l’intervento dei vigilantes

L’hanno ritrovata morta nel camerino di Decathlon a Cadoneghe (Padova). Mariella Stato aveva 50 anni e a scoprire il suo decesso i vigilantes del negozio che si sono accorti di quanto successo a orario di chiusura.

La donna era rimasta bloccata due giorni fa all’interno del camerino, chiuso, dopo un malore che si è rivelato letale, come riporta Il Gazzettino.

Mariella era entrata per provare degli abiti, e questo mostrerebbe che potrebbe aver avuto un malore fulminante. Non si sa da quanto tempo fosse lì, esanime. La scoperta è occorsa dopo i controlli serali da parte dello staff di vigilanza. Hanno trovato il camerino chiuso e dentro la salma della donna.

Leggi anche:—>Delitto don Roberto Malgesini, il killer in udienza:«Non chiedo scusa, era un peccatore»

Sul posto sono sono intervenuti i poliziotti, e sarà eseguita un’autopsia.

Leggi anche:—>Sindaco medico senza green pass apre ufficio in un gazebo

Il medico di base, chiamato dagli agenti, ha detto che la donna era malata e il malore potrebbe essere legato alle sue condizioni di salute.