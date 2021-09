Pa, Draghi firma dpcm che stoppa lo smart working: si ritorna in ufficio

Il presidente del Consiglio ha firmato il decreto che mette fine al lavoro da casa come modus ordinario di svolgimento del lavoro nella Pubblica amministrazione

L’epoca dello smart working è giunta al termine per i lavoratori della Pubblica amministrazione. Il premier Mario Draghi ha infatti firmato il dpcm che mette fine al lavoro da casa e dal 15 ottobre si torna in ufficio. Si tratta di una scelta che secondo il ministro della Pa, Renato Brunetta, sarà utile ad «accompagnare la crescita e la vita dei cittadini che hanno diritto dopo 18 mesi difficilissimi, incerti e tragici, di ricominciare a vivere. Si apre l’era di una nuova normalità e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo di Green pass a tutto il mondo del lavoro».

«Nel frattempo, sono in corso le trattative per i rinnovi dei contratti pubblici, che garantiranno, una volta concluse, una regolazione puntuale dello smart working. Entro il 31 gennaio 2022, inoltre ogni amministrazione dovrà presentare il Piano integrato di attività e organizzazione, all’interno del quale confluirà il Pola per il lavoro agile», prosegue Brunetta.

Secondo il ministro il lavoro agile non è da buttar via, ma «con le regole e con l’organizzazione potrà finalmente decollare uno smart working vero, strutturato, ancorato a obiettivi e monitoraggio dei risultati».

A detta di Brunetta, non c’è bisogno dell’intesa con l’Aran sullo smart working «perché sarà contenuto nelle linee guida del decreto approvato, nelle linee guida ministeriali e il contratto viene già assunto nelle sue linee fondamentali da queste linee guida». Oltretutto, «penso che possa essere maturo entro un mese ed è la prima volta che lo smart working è regolato da un contratto perché quello che abbiamo avuto per 18 mesi era emergenziale e non aveva una base contrattuale».