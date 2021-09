Clima: 1 italiano su 3 intende tutelare la casa da eventi naturali improvvisi

Il sondaggio di Prima Assicurazioni commissionato a Nielsen mostra come il 30,7% degli italiani abbia fatto un’assicurazione o voglia farne una

In estate il nostro Paese ha visto parecchi incendi e nel mese corrente si sono registrati forti temporali che hanno causato parecchi danni. Secondo un sondaggio di Prima Assicurazioni affidato a Nielsen, il 30,7% degli italiani ha già fatto un’assicurazione o intende farne una per proteggere la propria casa da eventi naturali imprevisti.

Sono molte le famiglie italiane che riflettono sull’importanza di una copertura per tutelare la propria casa, in particolare da nubifragi, con grandine e trombe d’aria.

Solo il 19,2% delle persone intervistate dice di non aver mai valutato né di essere interessato a fare un’assicurazione contro gli eventi naturali improvvisi, mentre il 4,2% ha preferito non dire nulla in merito a questo argomento.

Leggi anche:—>Delitto don Roberto Malgesini, il killer in udienza:«Non chiedo scusa, era un peccatore»

Intanto l’Head of Analytics di Prime Assicurazioni, Giacomo Testa, spiega che «nubifragi, bombe d’acqua, trombe d’aria, grandine anomala e tempeste di fulmini non sono più elementi che associamo a servizi dei Tg che raccontano gli eventi oltreoceano. Sono ormai elementi con cui stiamo imparando a convivere e gli italiani sensibili ai cambiamenti climatici iniziano a pensare in modo sempre più completo a come proteggere il loro bene primario: la casa.

Leggi anche:—>Mariella trovata morta nel camerino di Decathlon: forse un malore

La crescita del bisogno e della consapevolezza del pubblico, che si riflette in quel 30,7% che l’indagine evidenzia, merita una risposta che come tech company abbiamo voluto costruire per soluzioni personalizzate ed efficaci», chiosa.