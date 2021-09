Afghanistan, i talebani: “Riprenderanno le esecuzioni e le amputazioni”

Il leader dei talebani Mullah Nooruddin Turabi definisce punizioni come il “taglio delle mani” necessarie in Afghanistan per la “sicurezza” in quanto costituiscono un deterrente.

Uno dei fondatori dei Talebani e il principale esecutore del suo rigido governo dell’Afghanistan durante gli anni ’90 ha parlato del futuro della “giustizia” talebana. Il gruppo effettuerà ancora una volta esecuzioni e amputazioni di mani, anche se forse non in pubblico.

In un’intervista con l’agenzia di stampa The Associated Press, il mullah Nooruddin Turabi ha respinto l’indignazione per le esecuzioni dei talebani in passato. Queste pratiche, a volte, hanno avuto luogo di fronte alla folla in uno stadio, suscitano forti reazioni all’estero. Il mullah ha anche avvertito il mondo di non interferire con i nuovi governanti dell’Afghanistan.

La giustizia dei talebani in Afghanistan

“Tutti ci hanno criticato per le punizioni nello stadio, ma noi non abbiamo mai detto nulla sulle loro leggi e sulle loro punizioni.” “Nessuno ci dirà quali dovrebbero essere le nostre leggi. Noi seguiremo l’Islam e faremo le nostre leggi sul Corano”. Da quando i Talebani hanno invaso Kabul il 15 agosto e preso il controllo del paese, gli afgani e il mondo stanno aspettando gli sviluppi. Si ricreerà il duro dominio del periodo 1996-2001?

I commenti di Turabi hanno sottolineato come i leader del gruppo rimangono radicati in una visione del mondo profondamente conservatrice e dura. Allo stesso tempo, però, stanno abbracciando i cambiamenti tecnologici, come video e telefoni cellulari. Turabi, ora sulla sessantina, era ministro della giustizia e capo del cosiddetto Ministero della Propagazione della Virtù e della Prevenzione del Vizio. Tale ministero gestiva, in pratica, una polizia religiosa in tutto il paese.

Le esecuzioni dei condannati per omicidio avvenivano di solito con un solo colpo alla testa, eseguito dalla famiglia della vittima. C’era, in alternativa, la possibilità di accettare il “denaro sporco di sangue” e lasciare in vita il colpevole. Per i ladri condannati, la punizione era l’amputazione di una mano. Per i condannati per rapina in autostrada, venivano amputati una mano e un piede. I processi e le condanne erano raramente pubblici e la magistratura era ponderata a favore degli studiosi islamici. Turabi ha detto che questa volta, i giudici – comprese donne – giudicheranno i casi, ma il fondamento delle leggi dell’Afghanistan sarà sempre il Corano. Ha detto che le stesse punizioni saranno ripristinate.

Tagliare le mani è necessario

“Tagliare le mani è molto necessario per la sicurezza”, ha detto, dicendo che ha un effetto deterrente. Ha detto che il gabinetto stava studiando se fare punizioni in pubblico e “svilupperà una politica”. “Le nostre azioni dimostreranno che non siamo come gli americani che dicono di essere a favore dei diritti umani ma commettono crimini terribili. Non ci saranno più torture e non ci sarà più fame”, ha detto Turabi.

“Abbiamo una costituzione, ma la modificheremo e, sulla base di queste modifiche, rivedremo i codici civili e penali e le regole per i civili. Ci saranno molti meno prigionieri perché seguiremo le regole dell’Islam, regole umane”. Turabi non ha commentato l’uccisione di quattro persone durante la protesta a Kabul il 10 settembre, o le prove crescenti delle torture contro giornalisti civili. “La gente si preoccupa per alcune delle nostre regole, per esempio il taglio delle mani. Ma questa è una richiesta pubblica. Se si taglia una mano a una persona, questa non commetterà più lo stesso crimine. La gente ora è corrotta, estorce denaro agli altri, prende tangenti”, ha detto ad Al Jazeera.

“Noi porteremo pace e stabilità. Una volta che avremo introdotto le nostre regole, nessuno oserà infrangerle”. Negli ultimi giorni, i combattenti talebani hanno fatto rivivere una punizione che usavano comunemente in passato – l‘umiliazione pubblica degli uomini accusati di piccoli furti. In due occasioni nell’ultima settimana, uomini di Kabul stipati nel retro di un pick-up, con le mani legate, e sono stati fatti sfilare per umiliarli. In un caso, i loro volti sono stati dipinti per identificarli come ladri. Nell’altro, del pane raffermo è stato appeso al loro collo o infilato nella loro bocca. Non è stato immediatamente chiaro quali fossero i loro crimini.

Afghanistan, il precedente governo dei talebani

Sotto il nuovo governo talebano, Turabi è responsabile delle prigioni. È tra i leader talebani che sono su una lista di sanzioni delle Nazioni Unite. Durante il precedente governo talebano, era uno degli esecutori più feroci e intransigenti del gruppo. Nel 1996, uno dei suoi primi atti fu quello di urlare contro una giornalista, chiedendole di lasciare una stanza piena di uomini. Turabi era famoso per aver strappato le cassette musicali dalle auto, appendendo centinaia di metri di cassette distrutte agli alberi e ai cartelli. Esigeva che gli uomini indossassero il turbante in tutti gli uffici governativi. Gli sport erano vietati e la legione di esecutori di Turabi costringeva gli uomini alla moschea per le preghiere cinque volte al giorno.

Nell’intervista di questa settimana con l’AP, Turabi ha parlato con una donna giornalista. “Siamo cambiati rispetto al passato”, ha detto. Ha detto che ora avrebbero permesso televisione, telefoni cellulari, foto e video “perché questa è la necessità del popolo, e noi facciamo sul serio”. Ha suggerito che i Talebani vedono i media come un modo per diffondere il loro messaggio.

“Ora sappiamo che invece di raggiungere solo centinaia, possiamo raggiungere milioni di persone“, ha detto. Ha aggiunto che se le punizioni sono rese pubbliche, allora la gente potrebbe essere autorizzata a fare video o foto per diffondere l’effetto deterrente. Gli USA e i loro alleati hanno cercato di usare la minaccia dell’isolamento per spingere i Talebani a moderare il loro dominio. Ma Turabi ha respinto le critiche sul precedente governo talebano, sostenendo che era riuscito a portare stabilità. “Avevamo completa sicurezza in ogni parte del paese.”