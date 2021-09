Canada e Cina: braccio di ferro finisce con lo scambio di “prigionieri”

Due cittadini canadesi, detenuti in Cina per più di 1.000 giorni hanno lasciato lo spazio aereo cinese e sono tornati in Canada. Questo è quanto ha annunciato il primo ministro Justin Trudeau ai giornalisti venerdì.

L’aereo che trasportava Michael Kovrig e Michael Spavor sono arrivati a Calgary, una località che non era stata rivelata pubblicamente. Sono stati accolti e abbracciati da Trudeau sulla pista. L’aereo aveva lasciato lo spazio aereo cinese intorno alle 19.30 ora di Ottawa, poche ore dopo l’accordo USA-Cina per la questione Huawei. L’accordo consente al dirigente cinese di Huawei, Meng Wanzhou, di tornare in Cina in cambio dell’ammissione di illeciti in un caso di frode.

“Dodici minuti fa Michael Kovrig e Michael Spavor hanno lasciato lo spazio aereo cinese sulla via del ritorno a casa“, ha detto Trudeau. “Questi due uomini hanno vissuto una situazione incredibilmente difficile. Ma è stimolante ed è una buona notizia per tutti noi che stiano tornando a casa dalle loro famiglie”. “Voglio ringraziare i nostri alleati e partner di tutto il mondo nella comunità internazionale. Questi sono rimasti fermi nella solidarietà con il Canada e con questi due canadesi”, ha detto. In una dichiarazione, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto che il suo paese era “soddisfatto” della mossa cinese, ma ha aggiunto che gli uomini avevano sofferto “più di due anni e mezzo di detenzione arbitraria”.

Michael Kovrig e Michael Spavor erano stati prelevati nel dicembre 2018, poco dopo che la polizia di Vancouver avesse arrestato il direttore finanziario di Huawei. Su un mandato statunitense, infatti, i canadesi avevano arrestato Meng Wanzhou. L’arresto di Meng avviene mentre questa cambiava aereo a Vancouver nel dicembre 2018. Nove giorni dopo, in Cina arrestano Spavor e Kovrig, una mossa ampiamente interpretata come ritorsione politica per l’arresto di Meng.

L’origine del conflitto tra Canada e Cina

Poco prima che Trudeau parlasse, i media canadesi hanno riferito che Meng è tornata in Cina dopo aver raggiunto un accordo con le autorità statunitensi. Zhao Lijian, portavoce del ministero degli affari esteri, ha detto che il suo ritorno è merito “sforzi incessanti del governo cinese“. “Negli ultimi tre anni hanno sconvolto la mia vita. È stato un periodo dirompente per me come madre, come moglie”. Questo ha detto Meng ai giornalisti e ai sostenitori dopo l’udienza.

“Ma credo che ogni nuvola abbia un rivestimento d’argento. È stata davvero un’esperienza inestimabile nella mia vita. Non dimenticherò mai tutti gli auguri che ho ricevuto dalle persone di tutto il mondo”, ha detto.Huawei e il team di Meng hanno precedentemente negato le accuse degli USA, dicendo che i dirigenti HSBC sapevano delle relazioni di Huawei con Skycom. Si sosteneva che il caso degli USA – nel mezzo della guerra commerciale dell’ex presidente Donald Trump con la Cina – fosse politicamente motivato.

Pechino ha insistito per tutto il tempo che i casi dei due canadesi e quello di Huawei non fossero collegati. Il governo liberale di Trudeau, però, ha accusato la Cina di impegnarsi nella diplomazia degli ostaggi. Spavor aveva una condanna a 11 anni di prigione il mese scorso, mentre il verdetto di Kovrig, dopo un processo segreto a marzo, non era ancora pubblico. Alla fine, la Cina ha rilasciato i due Michaels senza fornire alcuna ragione legale. Trudeau no ha detto se i due paesi avessero raggiunto un accordo bilaterale in merito alle recenti liberazioni ma è probabile che questa non sia la fine del burrascoso rapporto tra Canada e Cina.