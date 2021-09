Germania, via alle elezioni per il post-Merkel: corsa a due tra Scholz e Laschet

In Germania si stanno svolgendo le elezioni federali per il rinnovo del Bundestag. L’era di Angela Merkel, infatti, è giunta al termine. Ai seggi sono attesi 60,4 milioni di elettori, i quali dovranno esprimere due voti: uno per l’elezione di 299 parlamentari e uno per l’elezione del partito politico. I candidati favoriti per il posto da cancelliere, in base ai sondaggi, sono il cristianodemocratico Armin Laschet ed il socialdemocratico Olaf Scholz. A loro si aggiunge Annalena Baerbock, candidata dei Verdi.

Una nuova era sta per iniziare in Germania, dove questa mattina, a partire dalle 8.00, sono iniziate le votazioni per le elezioni federali. Esse porteranno al rinnovo del Bundestag. La cancelliera Angela Merkel presto avrà un sostituto. I circa 60,4 milioni di elettori tedeschi sono attualmente alle urne per esprimere due preferenze. Un voto, espresso secondo il metodo uninominale, condurrà alla nomina dei 299 parlamentari, mentre un altro, espresso secondo un sistema proporzionale con soglia di sbarramento, permetterà di scegliere un partito politico tra le 47 liste in lizza, tra cui successivamente verranno selezionate quelle che entreranno al Parlamento. Soltanto poche sembrerebbero essere destinate a ottenere il 5% dei voti necessario per raggiungere l’obiettivo. Le possibili coalizioni di Governo, sulla carta, sono sei, ma è ancora presto per fare pronostici.

Ai voti relativi al partito politico di maggioranza è legata anche la nomina di cancelliere. I candidati per la sostituzione della uscente Angela Merkel sono tre: il cristianodemocratico Armin Laschet, presidente della Cdu e premier del NordReno Westfalia; il socialdemocratico Olaf Scholz, ex sindaco di Amburgo ed attuale ministro federale delle Finanze e la candidata dei Verdi, Annalena Baerbock. In base a quanto emerso dai sondaggi, tuttavia, la corsa sembrerebbe essere tra i primi due. Il testa a testa, secondo le previsioni, potrebbe perdurare fino alla fine delle elezioni, in quanto i due principali partiti si distanziano di pochissimi punti percentuali. Il socialdemocratico, nonostante ciò, parte leggermente avvantaggiato. Il nuovo Bundestag, ad ogni modo, si insedierà probabilmente il prossimo 26 ottobre.

Elezioni in Germania, appelli a votare: le modalità

In queste ore in Germania sono stati numerosi gli appelli degli esponenti del mondo della politica affinché la popolazione voti per le elezioni federali. Fino alla fine degli anni Ottanta, infatti, l’affluenza alle urne nel Paese era elevatissima: oltre il 90%. Negli ultimi decenni, tuttavia, si è registrato un calo notevole. Quest’anno, complice la pandemia di Covid-19, molti elettori ricorreranno al voto per posta. La possibilità è stata concessa dal Governo nel 1957, ma fino al 2008 era necessario fornire una motivazione valida per ottenere il permesso. Dal 2009 ad oggi, invece, chiunque voglia farlo può liberamente.

A Berlino, intanto, le elezioni hanno assunto un peso particolare. Oltre che per il rinnovo del Bundestag, infatti, si vota anche per l’Abgeordnete Haus, l’assemblea legislativa monocamerale della città-stato della Germania, che viene eletta ogni cinque anni. Dai risultati di tale votazione dipenderà anche la scelta del nuovo sindaco. Inoltre, verranno rinnovate le dodici Bezirksverordnetenversammlungen (Assemblee distrettuali). Infine, gli elettori sono chiamati alle urne anche per esprimersi su un controverso referendum relativo alla possibilità di espropriare gli immobili di società che possiedono più di 3.000 appartamenti ciascuna.