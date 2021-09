Lutto nel mondo dell’hockey: è morto Leo Schumacher

L’hockey su ghiaccio svizzero piange Leo Schumacher, allenatore professionista da lungo tempo, seguito e molto apprezzato. È venuto a mancare domenica all’età di 68 anni dopo una grave malattia.

Schumacher era noto in tutta la Svizzera, aveva dovuto concludere la sua carriera di giocatore per motivi di salute a soli 22 anni, nel 1982 e aveva iniziato la sua carriera come allenatore degli Juniores dello Zugo e come assistente nello staff della prima squadra.

Dopo aver passato due anni nell’organizzazione degli Zsc Lions, che lo ha visto festeggiare il titolo di campione svizzero nel 2018 con Hans Kossmann, Schumacher aveva ricevuto l’incarico di allenatore del Seewen, formazione che milita in Terza Lega. Aveva purtroppo dovuto rinunciare all’incarico per problemi di salute.