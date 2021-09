Rissa furibonda alla stazione di rifornimento, un clima di forte nervosismo in Gran Bretagna [VIDEO]

In Gran Bretagna si vivono momenti di nervosismo per quanto riguarda la crisi dei trasporti. Un vero e proprio giorno nero con code e momenti di forte disagio tra la popolazione britannica sia ai distributori che agli aeroporti.

Venerdì 24 è scoppiata una rissa furibonda alla stazione di rifornimento di Chicheste. In Gran Bretagna, a causa della penuria di camionisti, sono calate in modo vistoso le scorte di carburante e il colosso Bp ha chiuso o ridotto l’erogazione di benzina in circa 100 stazioni di servizio. Il risultato è quello che si vede nel video.