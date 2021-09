Laura Ziliani, stordita dai farmaci e soffocata nel sonno

Laura Ziliani, la vigilessa trovata morta dopo essere scomparsa da Temù lo scorso 8 maggio. Nei giorni scorsi è giunta la svolta alle indagini in merito alla causa del suo decesso e l’accusa per due delle tre figlie della Ziliani di omicidio volontario, mentre per il fidanzato è di occultamento di cadavere.

Nuovi dettagli in merito alla morte di Laura Ziliani, sarebbe infatti emerso che, la donna non venne uccisa dal composto di benzodiazepine trovato nel suo corpo. Chi indaga è convinto che l’ex vigilessa bresciana sia stata soffocata con un cuscino mentre dormiva sotto effetto di ansiolitici “potenzialmente idonei a compromettere le capacità di difesa”.

Ora bisogna vedere quali elementi sul cadavere, a distanza di 140 giorni dal decesso, possono ancora essere trovati a sostegno della tesi del soffocamento non violento.