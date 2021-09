Bollettino coronavirus 27 settembre: 1.772 contagi, 45 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 27 settembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 1.772 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.099. Sono invece 45 le vittime in un giorno (ieri erano state 44). Sono 124.077 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 276.221. Il tasso di positività è del 1,4 %, in aumento rispetto al dato di ieri.

Le Regioni

In Emilia-Romagna 289 casi e tre morti

Sono 289 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di poco meno di 15mila tamponi. Si contano ancora tre morti: si tratta di un uomo di 90 anni in provincia di Piacenza, una donna di 86 anni a Parma e un uomo di 80 anni a Forlì. I casi attivi restano stabili attorno a quota 14mila, il 96,9% dei quali in isolamento domiciliare. Sostanzialmente stabili anche i ricoverati che sono 47 in terapia intensiva, uno in in meno di ieri e 390 (+4) negli altri reparti Covid. Dei nuovi positivi gli asintomatici sono 107, individuati soprattutto attraverso il contact tracing e gli screening, mentre l’età media è di 34,2 anni. Bologna, con 75 casi, è la provincia con il numero più alto di casi in termini assoluti, seguita da Modena (55) e Parma (41).

In Sicilia 227 i nuovi positivi, 7 i morti

Sono 227 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12.277 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 1,8% ieri era al 3,9% L’isola torna al secondo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto l’Emilia Romagna con 289. Gli attuali positivi sono 16.833 con una diminuzione di 170 casi. I guariti sono 390 mentre si registrano altre 7 vittime che portano il totale dei decessi a 6.792. Sul fronte ospedaliero sono adesso 615 i ricoverati, otto in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 72, 1 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province: Palermo con 73 casi, Catania 50, Messina 2, Siracusa 39, Ragusa 20, Trapani 17, Caltanissetta 14, Agrigento 4, Enna 8.

Lazio, 217 nuovi positivi e 4 morti

“Oggi nel Lazio su 7.895 tamponi molecolari e 7.944 tamponi antigenici per un totale di 15.839 tamponi, si registrano 217 nuovi casi positivi (-55), in calo rispetto a lunedì 20 settembre (-26), 4 i decessi (-2), 393 i ricoverati (+1), 59 le terapie intensive (+1) e 379 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,3%. I casi a Roma città sono a quota 129” aggiunge l’assessore. D’Amato poi sottolinea che nel Lazio sono state somministrate “oltre 8 milioni e 250mila dosi di vaccino anti-Covid. Raggiunto l’82% della popolazione over 12 e l’88% della popolazione over 18, tra i tassi di copertura più alti a livello europeo. Positivi più bassi da 3 mesi a questa parte”.

In Toscana altri 6 decessi

In Toscana sono 281.451 i casi di positività al Coronavirus, 164 in più rispetto a ieri (162 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un età media di 37 anni circa: 26% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 9% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano altri 6 decessi – 5 uomini e 1 donna con un’età media di 86,5 anni, residenti nelle province di Firenze (3), Prato (1), Pistoia (1), Arezzo (1). In aumento i ricoveri: sono 334, 13 in più rispetto a ieri, di cui 50 in terapia intensiva, 3 in più. Quetsi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 266.943 (94,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 7.360, -1,1% rispetto a ieri. Complessivamente, 7.026 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (93 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%). Sono 16.190 (241 in più rispetto a ieri, più 1,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 27 casi in più rispetto a ieri, Prato 20, Pistoia 16, Massa Carrara 2, Lucca 9, Pisa 16, Livorno 19, Arezzo 7, Siena 34, Grosseto 14.

In Piemonte 118 casi, +11 ricoverati

Nuovo aumento dei ricoverati Covid in Piemonte: in terapia intensiva sono 25 (+2 rispetto a ieri), negli altri reparti 208 (+9). Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta 118 nuovi casi positivi, lo 0,7% dei 17.625 tamponi diagnostici processati (14.287 antigenici), due decessi, relativi ai giorni scorsi. Da inizio pandemia le vittime sono 11.758. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.517, i guariti +160.

