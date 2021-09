Covid, Salvini: “Tutti hanno diritto di esprimere le proprie idee”

Il leader della Lega Salvini ha definito un “periodo cupo” quello che stiamo vivendo causa Covid. Per lui tutti hanno diritto a esprimere le proprie idee.

Per il leader della Lega Matteo Salvini “stiamo vivendo un periodo cupo” a causa del Covid. Come ha detto ai microfoni di Telelombardia, secondo lui tutti dovrebbero avere il diritto di poter esprimere le proprie idee.

Salvini: “Esprimere la propria idea non ti rende un delinquente o un No vax”

“La violenza non è mai giustificabile per giustificare nessuna idea, però il diritto a manifestare la propria idea è di tutti, di studenti, insegnanti, di poliziotti, e pensionati. Il diritto al libero pensiero è per tutti. Stiamo vivendo un periodo cupo”, queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini.

Secondo il leader, “c’è un pensiero unico dalla mattina alla sera per cui se avanzi una domanda e una richiesta allora sei un delinquente e un No vax. Io ho le mie due dosi ma sui bambini nessuno mi convincerà mai che bisogna obbligarli a vaccinarsi quando altri Paesi non lo fanno. Sulla salute non si scherza”.

Il politico ha continuato il suo discorso evidenziando un altro aspetto, secondo lui, estremamente critico: “Ci sono cinque milioni di italiani guariti dal Covid, che hanno difficoltà con le vaccinazioni, che non hanno il Green Pass”.