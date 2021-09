Covid, Telegram oscura chat No vax: “Violano i termini di servizio”

Il popolare social Telegram ha deciso di oscurare alcuni canali No vax, in quanto violano i termini di servizio.

Il popolare social Telegram ha deciso di oscurare i canali ‘Basta dittatura’ e ‘Basta dittatura chat’ per “violazione dei Termini di servizio”.

Telegram oscura chat No vax e no Green Pass

Dalla scorsa notte se si tenta di accedere ai canali ‘Basta dittatura’ e ‘Basta dittatura chat’, popolata da oltre 7 mila utenti, si legge che i canali ricercati non possono essere visualizzati perché hanno violato i Termini di servizio di Telegram.

La chat ‘Basta dittatura’ era utilizzata per propagandare posizioni No vax e no Green Pass ed era seguita da migliaia di persone in tutta Italia, che se ne servivano anche per autoconvocarsi alle manifestazioni. Nelle scorse settimane il canale aveva pubblicato i numeri di telefono e indirizzi di politici, giornalisti e virologi e la Procura di Torino aveva richiesto, tramite un decreto, la “collaborazione volontaria” degli amministratori di Telegram.

Nelle scorse ore la Procura di Torino ha emesso un decreto di sequestro dopo la pubblicazione degli indirizzi e dei numeri di telefono di Palazzo Chigi, del governatore del Piemonte lberto Cirio, della stessa pm sul caso e delle minacce ricevute dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.