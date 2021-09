Previsioni Meteo domani mercoledì 29 settembre | coperto al nord

Nella giornata di domani mercoledì le previsioni meteo del 29 settembre. Al nord nubi e rovesci sparsi in giornata. Al centro cieli generalmente coperti. Al sud coperture in aumento su territorio. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì mercoledì 29 settembre.

Nord:

Molte nubi compatte su aree alpine, prealpine ed appenniniche con deboli rovesci e locali temporali, più diffusi ed intensi al primo mattino su su Piemonte settentrionale e nord Lombardia, in generale attenuazione serale con ampie aperture; sul rimanente settentrione condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo addensamenti maggiori attesi al mattino su pìù Piemonte e Liguria; seguirà da fine giornata un moderato peggioramento atteso sulle zone pianeggianti di Lombardia, triveneto ed Emilia-romagna ed accompagnato da piogge e temporali sparsi.

Centro e Sardegna:

Annuvolamenti consistenti ad evoluzione diurna su Lazio centromeridionale e restanti aree appenniniche con lievi rovesci e qualche locale temporale, in assorbimento dalle prime ore serali; sul resto del centro e sulla Sardegna cielo sereno o velato, ma con sensibile aumento della copertura dalla sera su Toscana ed Umbria settentrionali, nonché sull’area marchigiana dove non si esclude anche la possibilità di deboli fenomeni notturni.

Sud e Sicilia:

Cielo molto nuvoloso su Campania meridionale, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia settentrionale con deboli rovesci o temporali, in riduzione serale sulle relative zone campane e lucane; sul restante meridione ampio soleggiamento al più interrotto da addensamenti ad evoluzione diurna che interesseranno il Molise e la Puglia ionica.

Temperature:

Minime in lieve rialzo su Piemonte orientale, Lombardia centromeridionale e Trentino-alto adige; in flessione su Abruzzo ed al meridione, Sicilia compresa; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in tenue diminuzione su Trentino-alto adige, rilievi Veneti e friulani, nord Toscana, Lazio, coste campane e Sicilia meridionale; in aumento su Abruzzo, regioni meridionali adriatiche, rilievi campani, Basilicata e Calabria; stazionarie altrove.

Venti:

Moderati di maestrale sulla Sardegna con ulteriori rinforzi dal pomeriggio sulle bocche di Bonifacio; da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sulla Sicilia; deboli variabili sulla penisola con rinforzi serali nordorientali lungo le coste nord adriatiche.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar di Sardegna e bocche di Bonifacio; mossi canale di Sardegna, stretto di Sicilia e basso ionio; poco mosso l’adriatico centrosettentrionale, con moto ondoso in aumento notturno a nord; da poco mossi a mossi i restanti bacini.