Cervo bianco passeggia per la città e viene ucciso dalla polizia

Un raro cervo bianco era a passeggio per le strade di Bootle in Gran Bretagna. Gli agenti di polizia non hanno voluto seguire il consiglio della Rspca (Società per la protezione animali britannica) e consentire all’animale di tornare nel suo ambiente.

È stato abbattuto perché pericoloso per i pedoni e gli automobilisti. Questa è la motivazione. Si trattava di un raro esemplare di cervo bianco, nella notte si era spinto fino alla città di Bootle, vicino Liverpool. Una volta arrivato il giorno, l’animale è stato ripreso mentre passeggiava per i viali. La polizia ha deciso così di abbatterlo. Sarebbe bastato seguire le indicazioni della Rspca (Società per la protezione animali britannica) per riportarlo nel suo ambiente.

La caccia al cervo

Mentre la polizia si mobilitava per assediare l’animale, era stato anche messo in campo un veterinario, per valutare il benessere del raro esemplare. La decisione di sopprimerlo è giunta quando, il cervo – comprensibilmente – spaventato, “era un pericolo per automobilisti, pedoni e ciclisti”.

La popolazione è ancora sotto shock. La condanna degli animalisti naturalmente è stata durissima. Sui principali siti di informazione britannica è arrivata una violenta pioggia di commenti.