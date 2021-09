No vax convince malato di Covid a lasciare l’ospedale: lui va via, poi muore

Antonio Mureddu, attivista no vax, ha convinto un suo conoscente, malato di Covid, a lasciare l’ospedale. L’uomo, però, è morto e lui ora è indagato

Antonio Mureddu, ristoratore sardo ma residente in Irlanda, ha convinto un conoscente, un ex dj di 67 anni malato di Covid, a lasciare l’ospedale perché secondo lui, i medici lo avrebbero ucciso. Mureddu è titolare di un ristorante a Headford, nella contea di Galway, come riporta Il Corriere della Sera.

Mureddu sarebbe simpatizzante della Lega e attivista no vax nonché di estrema destra. Lo scorso 14 settembre, l’uomo si è recato all’ospedale Letterkenny University, per convincere un suo conoscente, Joe McCarron, a lasciare il nosocomio nonostante il parere contrario dei medici.

«Qui ti uccideranno, mettiti i pantaloni e vieni via con me», gli avrebbe detto, persuadendolo ad andar via. Ma McCarron è peggiorato ed è tornato in ospedale. Ormai però la malattia era progredita e per lui non c’è stato più nulla da fare.

Attualmente la polizia irlandese ha aperto un’inchiesta, perché sospetta che non sia stato un caso isolato. Recentemente i poliziotti avevano bloccato Mureddu per eccesso di velocità e in merito all’accaduto aveva postato un filmato in cui si definiva “il padrone” e il poliziotto “il suo servo”. Mureddu è iscritto a gruppi no vax e secondo l’Irish Times, avrebbe compiuto quel gesto assistito dal Common Law Information Center, promotore di un’attuazione della legge a seconda del consenso dei singoli soggetti e contesta la competenza delle corti nel dare giudizi.

L’attivista afferma che il paziente gli avrebbe chiesto aiuto. Dopo il funerale, la famiglia del 67enne ha chiesto scusa allo staff del nosocomio e ha definito “spericolato e avventato” il gesto di Mureddu di portarlo via dall’ospedale, azione che ha causato la morte del 67enne.