Biden cancella viaggio a Chicago: ore cruciali per negoziati al Congresso

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha cancellato il viaggio che avrebbe dovuto effettuare oggi a Chicago per via dei negoziati al Congresso

Il presidente Usa Joe Biden ha cancellato il viaggio che avrebbe dovuto effettuare oggi a Chicago per restare a seguire i negoziati al Congresso, in merito all’approvazione della sua agenda economica. «Rimarrà alla Casa Bianca per continuare a lavorare all’avanzamento delle leggi, il Build Back Better Act e il Bipartisan Infrastructure Bill, per creare posti di lavoro, far crescere l’economia e investire sulle famiglie, invece di fare regali ai ricchi e alle grandi corporation», hanno spiegato dalla White House.

I democratici sono bloccati da guerre interne tra moderti e sinistra, e così Biden ha deciso di non partire per Chicago per non far affondare i suoi progetti sull’economia del Paese. Le divisioni tra moderati e sinistra sono incentrate sul pacchetto di spesa sociale da 3,5 trilioni di dollari. I moderati pensano sia una spesa eccessiva e vogliono ridimensionare i piani sociali, il che sta scatenando l’ira dei progressisti che minacciano di votare contro il progetto infrastrutture se non vi sarà un’intesa sul piano sociale.

Leggi anche:—>Corea del Nord, Pyongyang annuncia: testato missile ipersonico

Pelosi aveva precedentemente promesso che avrebbe messo i due piani al voto al contempo, ma poi ha fatto sapere che per cause procedurali, deve far votare dapprima il progetto infrastrutture e questo ha scatenato l’ira dei progressisti che la accusano di “tradimento”. «Questa agenda non è un’estrosa lista dei desideri, è l’agenda del presidente», ha dcommentato la leader dei progressisti, Pramila Jayapal.

Biden è quindi impegnato a convincere Manchin e Sinema, i due senatori dem moderto che costituiscono attualmente al Senato, l’ago della bilancia delle votazioni e che dicono no al pacchetto sociale da loro ritenuto troppo dispendioso.

Leggi anche:—>Le difficoltà di Salvini sul caso Morisi e la grande occasione persa dalla sinistra

A complicare la situazione, il Congresso deve assolutamente approvare la norma di esercizio provvisorio altrimenti venerdì prossimo ci sarà lo shutdown. I dem dovranno presentare di nuovo la norma abbassando il tetto del debito. Ellen Yellen, segretaria al Tesoro degli Usa, ha comunicato al Congresso che se non ci sarà alcun intervento per fermare o alzare il tetto, dopo il 18 ottobre gli Usa rischiano il default.