Come un angelo custode | Il Vangelo di oggi Mercoledì 29 Settembre 2021

Gesù conosce ognuno di noi, legge nei nostri cuori, sa tutto di noi, come un angelo custode: per questo non vuole resistenze e falsità.

Liturgia di oggi Mercoledì 29 Settembre 2021

SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE, ARCANGELI – FESTA

Benedite il Signore, suoi angeli,

potenti esecutori dei suoi comandi,

attenti alla voce della sua parola. (Sal 102,20)

Prima Lettura

Mille migliaia lo servivano.

Dal libro del profeta Daniele

Dn 7,9-10.13-14

Io continuavo a guardare,

quand’ecco furono collocati troni

e un vegliardo si assise.

La sua veste era candida come la neve

e i capelli del suo capo erano candidi come la lana;

il suo trono era come vampe di fuoco

con le ruote come fuoco ardente.

Un fiume di fuoco scorreva

e usciva dinanzi a lui,

mille migliaia lo servivano

e diecimila miriadi lo assistevano.

La corte sedette e i libri furono aperti.

Guardando ancora nelle visioni notturne,

ecco venire con le nubi del cielo

uno simile a un figlio d’uomo;

giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui.

Gli furono dati potere, gloria e regno;

tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano:

il suo potere è un potere eterno,

che non finirà mai,

e il suo regno non sarà mai distrutto.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 137 (138)

R. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:

hai ascoltato le parole della mia bocca.

Non agli dèi, ma a te voglio cantare,

mi prostro verso il tuo tempio santo. R.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:

hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,

hai accresciuto in me la forza. R.

Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra,

quando ascolteranno le parole della tua bocca.

Canteranno le vie del Signore:

grande è la gloria del Signore! R.

Il Vangelo di oggi Mercoledì 29 Settembre 2021

Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 1,47-51

In quel tempo, Gesù, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità». Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi».

Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!».

Poi gli disse: «In verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo».

Parola del Signore.

Come un angelo custode | Il commento al Vangelo di oggi Mercoledì 29 Settembre 2021

“Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l’albero di fichi”: questo è ciò che Gesù dice a Natanaele, cioè Bartolomeo. Questa semplice osservazione è sufficiente fargli riconoscere che Gesù il Messia. Sembrerebbe banale, no? Eppure chissà cosa Natanaele stava pensando in quel momento, sotto l’albero di fichi! Gesù conosce ognuno di noi, legge nei nostri cuori, sa tutto di noi, proprio come ci immaginiamo che faccia il nostro angelo custode.

Per questo non vuole resistenze, falsità: egli ascolta il nostro cuore così come parla, senza filtri. Di fronte a Dio il nostro cuore è senza “difese” e Lui vuole che così restiamo: semplici, cristallini, sinceri.

Con la stessa semplicità, poi, Gesù rivela e annuncia la sua identità e la gloria che i suoi apostoli vedranno, e cioè l’aprirsi del Cielo sopra Gesù, con gli angeli che lo serviranno. Quando accadrà ciò? Questo accadrà alla fine dei tempi, ma accade anche continuamente.

Gli angeli, e in particolare gli Arcangeli, che oggi vengono festeggiati, sono presenze spirituali che servono costantemente Dio.

Gli angeli inoltre sono sempre vicini a noi, ed ognuno di noi ha il suo custode personale. Le presenze angeliche ci aiutano a scegliere la strada giusta in ogni momento, per poter giungere in Cielo a Dio, il nostro bene più grande, a cui tende tutto ciò che esiste.