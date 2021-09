Arrestato titolare chiringuito: in fuga dagli agenti con la sua auto per 50km per far colpo su una 27enne

Inseguimento nella notte di mercoledì fino a Lodi. A bordo della sua Audi Q7 una ragazza di 27 anni:«Volevo farle vedere come si fa a seminare la polizia»

Lo scorso sabato, 25 settembre, Mino Rombolà, titolare del chiringuito in piazza Risorgimento a Milano, quando gli agenti di polizia gli hanno notificato la chiusura del suo locale per 10 giorni, ha strappato il provvedimento di fronte ai poliziotti, minacciandone alcuni.

Mercoledì mattina, invece, dopo un lungo inseguimento di 50 km la sua Audi Q7 è andata a finire contro un furgone lungo l’Autosole e lui è sceso dall’auto sorridendo e a petto nudo. A bordo della sua auto c’era una 27enne, su cui l’uomo avrebbe cercato di far colpo tentando di seminare gli agenti dapprima nelle strade nei pressi di corsi XXII Marzo e poi sull’autostrada. L’uomo avrebbe commentato:«Volevo farle vedere come si fa a seminare la polizia».

Ora sarà il giudice a dover decidere che provvedimenti prendere nei suoi confronti dopo l’arresto di Rombolà per resistenza a pubblico ufficiale. Mercoledì all’alba, una volante della polizia ha fermato Rombolà in corso XXII Marzo per un controllo di routine. L’uomo, però, invece di fermarsi ha accelerato e ha iniziato a dirigersi verso la periferia. I poliziotti, quindi, lo hanno inseguito.

L’uomo si è poi diretto sull’autostrada, imboccando la tangenziale Est dalla parte che conduce al casello di Melegnano. Una volta giunto all’ingresso dell’A1, ha continuato ad accelerare sfondando la barriera d’ingresso e dirigendosi verso sud. Ha quindi fatto zig zag tra le corsie, mentre la polizia stradale ha tentato il blocco facendo sì che il traffico più su rallentasse.

Leggi anche:—>17enne dà un pugno a un anziano mandandolo in coma: litigio per un cane

L’inseguimento è andato avanto oltre il casello di Lodi ed è finito nei pressi di Ospedaletto Lodigiano, verso le 5:50 dopo 50 km, quando l’auto di Rombolà è finita contro un furgone Fiat Ducato. Nel furgone c’erano due uomini di 46 anni che sono rimasti feriti e sono finiti in codice giallo in ospedale a Lodi. A quel punto i poliziotti hanno arrestato Rombolà.

L’uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni agli uomini a bordo del furgone. Dovrà anche pagare i danni causati alla barriera d’ingresso dell’autostrada e alle volanti che hanno subìto danni a causa dei detriti.

Leggi anche:—>Prete si addentra nel bosco e viene scoperto mentre compra la cocaina

Proprio alcuni giorni prima la polizia aveva chiuso il suo chiosco per 10 giorni a seguito di risse e aggressioni tra persone ubriache.