Auto si schianta contro palo della luce: morto un ventiduenne, tre feriti

Un tragico incidente sul Lungotevere Aventino, all’altezza di ponte Palatino a Roma, ha provocato la morte di un ragazzo di 22 anni ed il ferimento di altri tre suoi amici coetanei, che sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. L’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un palo della luce per cause ancora da accertare. L’impatto è stato talmente violento da causare la caduta del pilastro. Non è stato reso noto chi fosse al volante. La circolazione nella zona è stata bloccata.

Drammatico incidente a Roma, nei pressi del Lungotevere Aventino. Un’auto – una Mercedes classe B grigia – con a bordo quattro ragazzi, intorno alle 4 del mattino, si è schiantata contro un palo della luce all’altezza del Ponte Palatino. Il conducente avrebbe, in base alle indiscrezioni che emergono dalle prime indagini degli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale, perso il controllo della vettura, presumibilmente senza eventuali responsabilità di altre persone. Le cause, tuttavia, sono ancora da accertare. Il bilancio del sinistro è tragico: un morto e tre feriti. A perdere la vita un ventiduenne. Gli amici, di 26 , 25 e 24 anni, sono stati trasportati in condizioni gravi rispettivamente all’ospedale San Giovanni, all’ospedale San Camillo e all’ospedale Santo Spirito.

La dinamica dell’incidente è ancora totalmente da chiarire. Gli agenti della stradale si sono recati sul posto per effettuare i necessari rilievi. L’auto, totalmente distrutta, questa mattina era ancora sotto il palo della luce su cui si è schiantata, che è caduto a causa della violenza dell’impatto. La circolazione, per queste ragioni, è stata interrotta tra Via di Santa Maria in Cosmedin e Ponte Palatino, causando non pochi problemi al traffico di Roma. Le pattuglie del I Gruppo Trevi stanno cercando di ristabilire la viabilità. Le indagini, ad ogni modo, andranno avanti per giorni. Non è stato reso noto dalle forze dell’ordine, al momento, chi tra i quattro ragazzi fosse alla guida della vettura.

LEGGI ANCHE -> Omicidio Ardea: indagato il figlio della vittima, la donna aveva 68 anni

Auto contro palo della luce: il post di Lobefaro sull’incidente

A rendere nota la notizia del tragico incidente, in queste ore, è stato anche Giuseppe Lobefaro. Il candidato nella lista civica Calenda Sindaco come presidente del I municipio di Roma ha commentato la vicenda in un post pubblicato su Facebook. “Senza entrare nel merito della dinamica dell’incidente, di certo c’è un tema di movida selvaggia che colpisce la zona del centro. Bisogna mettere un freno alla vendita selvaggia di alcol nei minimarket, che vanno assolutamente regolamentati”, queste le sue parole. “Colpa dell’alcol?”, ha domandato inoltre sul suo profilo. La Procura probabilmente disporrà test alcolemici ed esami tossicologici su coloro che erano a bordo dell’auto che si è schiantata contro un palo questa notte.

LEGGI ANCHE -> Detergente comprato online in realtà è ‘droga dello stupro’: due arresti