Bollettino coronavirus 30 settembre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 30 settembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Le Regioni

Lazio, 334 nuovi casi e 6 morti, “Rt e incidenza stabili”

“Oggi nel Lazio su 11.499 tamponi molecolari e 11.191 tamponi antigenici per un totale di 22.690 tamponi, si registrano 334 nuovi casi positivi (+59), in calo rispetto a giovedì 23 settembre (-38), 6 i decessi (+2), 382 i ricoverati (-7), 59 le terapie intensive (-1) e 375 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,4%. I casi a Roma città sono a quota 182 – aggiunge -. Rt e incidenza rimangono stabili. Bassa la pressione sulla rete ospedaliera”.

In Toscana altri 7 morti 24h, terapie intensive -8,3%

Altri 323 nuovi casi positivi (età media 41 anni) e altri sette morti per Covid in Toscana nelle 24 ore secondo il report quotidiano della Regione. Le ultime vittime hanno un’età media di 70,6 anni e sono state due a Prato e a Pisa, una a Firenze, ad Arezzo e a Grosseto. Il totale dei deceduti sale a 7.169 persone morte in Toscana dall’inizio dell’epidemia. Salgono invece a 282.212 i casi totali di positività in Toscana (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 268.253 persone. Nelle 24 ore i guariti sono stati 437, tutti a tampone negativo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.790 (-1,8% su ieri, dato in discesa). Tra loro i ricoverati sono 271 (-21 persone il saldo giornaliero su ieri tra ingressi e uscite, pari al -7,2%) di cui 33 in terapia intensiva (-3 persone il saldo, pari al -8,3%). Le altre 6.519 persone positive sono in isolamento a casa “con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi” (100 in meno pari al -1,5%). Ci sono 10.914 altre persone (-6.064 in meno rispetto a ieri, pari a un consistente -35,7%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

