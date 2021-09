Previsioni Meteo domani venerdì 1 ottobre | nuvole al sud

Nella giornata di domani venerdì le previsioni meteo del 1 ottobre. Al nord nubi sparse con schiarimenti. Al centro cieli prevalentemente sereni. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì venerdì 1 ottobre.

Nord:

Molte nubi su Valle d’aosta, Piemonte, restanti aree alpine, appennino emiliano e romagnolo con qualche occasionale fenomeno, localmente più consistente a ridosso dei rilievi piemontesi. Prevalenza di spazi soleggiati altrove e, successive, velature in transito serale.

Centro e Sardegna:

Ampi spazi soleggiati ad eccezione delle aree appenniniche dove insisteranno addensamenti cumuliformi che si estenderanno temporaneamente tra tarda mattinata e prima parte del pomeriggio anche alle restanti zone con qualche possibile debole piovasco, in particolare sulla Sardegna.

Sud e Sicilia:

Estese formazioni nuvolose su Calabria e Sicilia nonché aree interne delle restanti regioni con fenomeni sparsi anche temporaleschi sull’isola ed occasionali sulle altre aree. Ampie schiarite in serata sulle regioni peninsulari e graduale peggioramento a fine giornata sul settore occidentale della Sicilia.

Temperature:

Minime in calo su Lombardia meridionale, Emilia-romagna , nord est, Abruzzo, Molise e Calabria; stazionarie sul resto del paese. Massime in aumento su Lombardia meridionale, Emilia-romagna e Sardegna; in calo sulle aree ioniche, su Toscana ed Umbria; stazionarie altrove.

Venti:

Deboli variabili al nord; generalmente deboli dai quadranti orientali sul resto del paese con rinforzi in area ionica.

Mari:

Mossi mar e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e ionio meridionale; poco mossi gli altri mari.