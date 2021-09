Rissa nel milanese: muore ragazzo di 22 anni, grave un 16enne

Una vera e propria battaglia tra giovani, ci ha rimesso la vita un giovane accoltellato. Sul luogo della rissa ritrovati coltelli e spranghe

Un ragazzo di 22 anni è morto questa notte dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra giovani scoppiata a Pessano con Bornago, in provincia di Milano. Un altro ragazzo di 16 anni è invece stato ferito alla testa e si trova ora in gravi condizioni in ospedale.

LEGGI ANCHE: Funivia del Mottarone, ex dipendente segnalò malfunzionamenti: “Minacciarono di licenziarmi”



La lite è avvenuta poco prima di mezzanotte, una specie di spedizione punitiva contro un altro gruppo di giovani, almeno 20 le persone coinvolte secondo le indagini. Sul luogo dello scontro sono infatti state ritrovate spranghe, coltelli, bottiglie di vetro e altri oggetti contundenti.