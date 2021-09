Sparatoria in una scuola: 13enne ferito gravemente da un altro studente

Un ragazzo di 13 anni è stato ferito gravemente da un altro studente che gli ha sparato nella scuola frequentata da entrambi a Memphis, nel sudovest del Tennessee.



Il fatto è stato reso noto dall’emittente Abc che ha spiegato inoltre che il ragazzo ferito è stato trasportato all’ospedale pediatrico in condizioni critiche, ma stabili. La polizia, che era sulle tracce del giovane che ha sparato, ha poi chiarito che lo studente aggressore si è costituito.

L’edificio scolastico è stato sgomberato dalla polizia. Il sindaco della contea di Shelby, Lee Harris, ha scritto in un tweet: “Preghiamo per la vittima di questa sparatoria e per tutti i giovani che hanno affrontato questo trauma impensabile. Preghiamo anche per la saggezza e il coraggio necessari per iniziare a frenare la violenza armata. Se dimostrassimo un briciolo del coraggio mostrato dai primi soccorritori che rischiano la vita quando rispondono a queste chiamate, potremmo farlo”.