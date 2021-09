Fugge in taxi prima del processo: fermata ex segretaria 96enne di un campo nazista

Una donna di 96 anni, ex segretaria del campo di sterminio Stutthof, è fuggita oggi prima del processo. Ma la polizia tedesca l’ha rintracciata

Una donna di 96 anni, ex segretaria di un campo di sterminio nazista è fuggita in taxi prima del processo in cui è accusata di favoreggiamento nel massacro di 11mila persone. Le stragi sono occorse tra il 1943 e il 1945. Il processo ha avuto inizio oggi, dopo 70 anni da quanto accaduto a Itzehoe, non molto distante da Amburgo, in Germania.

La donna è ospite di una casa di riposo ma oggi, invece di presentarsi al processo, è fuggita su un taxi. In tribunale era attesa da 50 giornalisti e 12 rappresentanti di 30 persone che si sono costituite parte civile, tra cui alcune persone che sono sopravvissute al campo di concentramento.

Il magistrato, venuto a sapere della fuga, ha disposto un mandato di arresto per la 96enne e la polizia è riuscita a bloccarla.

Irmgard Furchner, questo è il suo nome, è la prima donna, a distanza di decenni, a essere processata per crimini compiuti durante il periodo nazista. La donna ha cominciato a operare nel campo di sterminio nel 1943, quando era 18enne, nel ruolo di segretaria e dattilografa.

La difesa della donna batterà sul fatto che le sue mansioni furono solo di scrivere telegrammi e inviare comunicazioni radio, senza mai collaborare in modo fisico al massacro. Nel 2011, l’allora 91enne John Demjanjuk, fu condannato a 5 anni per aver presenziato al campo di Sobibòr durante le stragi.

In quell’occasione, il magistrato disse che non ha importanza quanto piccolo possa essere stato il ruolo di un individuo, l’importante è avere le prove che fosse un «ingranaggio della macchina della distruzione» per condannare.