Elezioni Roma – Bonaccorsi (PD):”Pulizia e Cultura la mia ricetta per il I Municipio” [VIDEO]

Con la discesa in campo di Lorenza Bonaccorsi, ex sottosegretaria al Turismo durante il governo Conte, la politica nazionale si è affacciata nella sfida per la conquista del I Municipio di Roma alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre.

“Il problema principale di cui si lamentano i cittadini durante i miei incontri per il I Municipio è essenzialmente uno solo: pulizia, pulizia, pulizia! La lamentela dei cittadini è unanime: c’è trascuratezza nella raccolta dei rifiuti, nella cura del verde, dei parchi e giardini, degli spazi comuni. Dobbiamo riportare la normalità, una normalità in cui sia l’amministrazione a garantire pulizia e decoro per la Città” spiega Lorenza Bonaccorsi, candidata presidente del Municipio 1 di Roma per il PD illustrando la sua visione della città e del territorio.

Il primo Municipio, secondo le parole della candidata, “è il biglietto da visita di Roma nel mondo, che ricolloca il centro storico a livello internazionale. Non dimentichiamo che il centro storico dell’Urbe è Patrimonio Mondiale Unesco: dobbiamo lavorare per riportare tanti eventi e cultura. Questo tessuto sociale ha bisogno di cultura”. Nel video l’intervista completa.