Elezioni Roma, Trefiletti (IdV): “La mia ricetta per Roma: pulizia, viabilità e lavoro” [VIDEO]

Tra i candidati come sindaco alle prossime elezioni comunali di Roma il 3 e 4 ottobre, abbiamo incontrato Rosario Trefiletti, sostenuto da Italia dei Valori.

Rosario Trefiletti, voce autorevole delle associazioni in difesa dei consumatori in quanto ex Presidente di Federconsumatori ed attuale presidente del Centro Consumatori Italia, è il candidato sindaco di Roma per l’Italia dei Valori. Milanese, da 40 anni a Roma ha girato a lungo per i quartieri della Capitale, in mezzo ai cittadini: “Ho riscosso molta simpatia ed affetto. Purtroppo l’informazione sulla mia candidatura vi è un’informazione assai carente”.

Per quanto riguarda le criticità su cui intervenire più celermente, Trefiletti ha 3 priorità: “La pulizia ed il decoro urbano perchè la situazione non può andare avanti così anche attraverso la differenziata e il riciclo. La viabilità: dobbiamo potenziare il parco mezzi pubblico e fare più corsie preferenziali. Terzo punto è il lavoro: dobbiamo agevolare, facilitare gli strumenti per i giovani di fare startup informatiche e tecnologiche. Basta giovani romani che emigrano per lavoro”. Per quanto riguarda invece la sua esperienza personale in difesa dei consumatori, Trefiletti non ha dubbi: “Mi sono sempre battuto per i diritti dei cittadini e per le fasce piu deboli della società. Bisogna far ritornare Roma nello splendore che merita”. Nel video l’intervista completa.