Elezioni Roma – Dahir Warsame (Lista Civica): “Il mio impegno per gli spazi comuni nel I Municipio” [VIDEO]

Meteoweek nel suo impegno per informare i lettori, oltre a dare voce ai prossimi candidati sindaco alle elezioni comunali di Roma del 3 e 4 ottobre, ha raccolto le testimonianze e l’impegno nell’agone politico anche dei candidati ai singoli municipi della Capitale.

Hamdi Dahir Warsame, originaria di Abudwaq in Somalia e residente da decenni in Italia, lavora presso l’ International Fund for Agricultural Development e la FAO e si è candidata nel I municipio nella Lista Civica a sostegno di Gualtieri. “Io abito a Prati e conosco le problematiche del territorio. In particolare la mancanza di spazi sociali e comuni che facciano da aggregazione per la crescita socioeconomica dei cittadini, che siano luoghi di integrazione e sviluppo, dove non manchi la solidarietà”, spiega.

Una sensibilità, quella di Dahir, rivolta anche al post Covid: “Andando in giro per Roma ho riscontrato le difficoltà, le problematiche delle persone, in particolar modo il disagio psicologico dei ragazzi, che ancora oggi convivono con la paura di quanto recentemente accaduto. Mi batterò affinchè Comune e Municipio diano una risposta a questa tematica specifica”. L’intervista integrale nel video.